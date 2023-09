PSG : À l’étranger, la mèche est vendue pour Mbappé ?

Thomas Bourseau

Entre Kylian Mbappé et le PSG, ça a bien chauffé cet été. Menacé d’être vendu s’il continuait de refuser de prolonger son contrat, Mbappé a tout de même eu gain de cause et poursuit au Paris Saint-Germain. En Espagne, Javier Tebas affirme que le Real Madrid pouvait l’accueillir dès cet été…

Le Real Madrid a été annoncé comme potentielle destination pour Kylian Mbappé une grande partie de l’été en raison de son refus catégorique d’activer la clause présente dans son contrat pour le rallonger d’une année supplémentaire, soit jusqu’en juin 2025. Malgré les pressions du PSG, Mbappé est resté de marbre et a fini par remporter son bras de fer.

Kylian Mbappé au Real Madrid ? C’était possible pour cet été !

Le Real Madrid aurait-il pu s’adapter à la signature de Kylian Mbappé cet été malgré les venues de Jude Bellingham, d’Arda Guler et de Joselu ? C’est à cette question que Javier Tebas a dû répondre dans la journée de jeudi dans le cadre de la publication des nouveaux plafonds salariaux des clubs en Liga.

Sans Mbappé, il dénonce un problème pour Griezmann https://t.co/K6RUbKj7lN pic.twitter.com/vIJStfJ7RP — le10sport (@le10sport) September 14, 2023

«Avec la limite salariale du Real Madrid, il y aurait assez pour Mbappé et un autre joueur»