Mercato : Le patron du PSG a réussi son coup ?

Thomas Bourseau

Président du PSG, Nasser Al-Khelaïfi confiait dès l’été 2022 son envie de redessiner les contours de l’institution du PSG, de l’effectif et de lancer une nouvelle politique sportive. Ce qui a été chose faite ces dernières semaines et le départ de Marco Verratti en est l’ultime symbole. Explications.

Nasser Al-Khelaïfi annonçait clairement la couleur en juin 2022 en interview pour Le Parisien . Décidé à lancer un nouveau projet sportif à l’accent plus tricolore que jamais depuis le lancement de QSI en 2011 et avec une section sportive fonctionnant main dans la main avec son staff technique.

La révolution au PSG a pris une autre tournure cet été

Il aura fallu attendre plus d’un an pour que la vision du président du PSG se soit concrétisée. Dehors les grandes stars et egos et place aux jeunes talents. C’est pourquoi Neymar, Lionel Messi, Sergio Ramos ou encore Marco Verratti ont tous pris la porte à la dernière intersaison. Le dernier en date n’est autre que le chouchou du Parc des princes : Marco Verratti.

Verratti quitte le PSG, Ibrahimovic se lâche https://t.co/dRfTORriqM pic.twitter.com/jD9WMS1Wvb — le10sport (@le10sport) September 14, 2023

Al-Khelaïfi a rempli sa mission !