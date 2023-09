PSG : Le projet à 1 milliard d’euros qui écœure la Ligue 1

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Dans sa lettre hebdomadaire, l’Observatoire du football CIES s'est attardé sur la constitution des effectifs des clubs en dressant la liste des 100 des équipes dans le monde ayant engagé le plus d’indemnités de transferts pour recruter les joueurs qui constituent leurs effectifs actuels. Et sans surprise, le PSG écrase la Ligue 1 et se place même dans le Top 4 européen.

Comme chaque semaine, l’Observatoire du football CIES a publié une lettre concernant l'aspect économique du football. Cette fois-ci, c'est « le top 100 des équipes dans le monde ayant engagé le plus d’indemnités de transferts (éventuels bonus inclus indépendamment de leur payement effectif) pour recruter les joueurs actuellement dans leur effectif » qui est présenté. Un classement dominé très largement par les clubs anglais qui sont neuf dans les onze premiers. Seuls le Real Madrid et le PSG parviennent à se faire une place dans le top 10 aux côtés des clubs de Premier League.

Le PSG fait partie des 4 équipes à 1 milliard d'euros

Le PSG fait même mieux que cela et se classe quatrième avec des dépenses estimées à 1 milliard d'euros. Seuls trois autres équipes dépassent le milliard à savoir Manchester United (1,5Md€), Chelsea (1,13Md€) et Manchester City (1,04Md€). Mais les Parisiens possèdent toutefois l'attaque la plus chère du monde avec 557M€ dépensés son secteur offensif, ce qui représente plus de la moitié de son investissement total. 180M€ sont pour le seul Kylian Mbappé tandis que le PSG s'est attaché les services de Randal Kolo Muani (90M€), Ousmane Dembélé (50M€), Bradley Barcola (50M€) et Gonçalo Ramos (prêt avec une option d'achat pour un total de 80M€). Sans oublier Hugo Ekitiké, recruté définitivement cet été pour quasiment 36M€. Le calcul de l’Observatoire du football CIES inclut également probablement le transfert de Julian Draxler, toujours présent dans l'effectif et qui avait été recruté pour 36M€ en janvier 2017. Pour le reste, le PSG a déboursé 181M€ pour constituer son milieu de terrain et 244M€ pour sa défense. Enfin, il faut également ajouter 19M€ pour le poste de gardien de but. Une somme versée pour Keylor Navas et Sergio Rico, les trois autres gardiens de l'effectif étant arrivés libres (Donnarumma, Tenas et Letellier).

La Ligue 1 est écrasée par le PSG

Mais surtout, le PSG écrase la Ligue 1 dans ce classement puisque pour trouver trace du deuxième club français il faut remonter jusqu'à la 21e place. Il s'agit de l'AS Monaco qui a dépensé trois fois moins que le club de la capitale pour constituer son effectif, à savoir 364M€, dont 181M€ pour son attaque avec les transferts de Wissam Ben Yedder (40M€), Gelson Martins (30M€) ou encore Breel Embolo (12,5M€). Suivent le Stade Rennais (209M€), très actif ces dernières années, l'OM (197M€), l'OGC Nice (182M€) et l'OL (126M€). Dauphin du PSG la saison dernière, le RC Lens a déboursé 112M€ pour constituer son effectif. Le club parisien est donc toujours dans un autre monde dans le football français.