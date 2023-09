Puni par le PSG, son transfert est inévitable

Amadou Diawara

Alors qu'il était supposé prendre la place de Randal Kolo Muani à l'Eintracht Francfort, Hugo Ekitike a refusé de migrer vers l'Allemagne au dernier moment. Pour se venger de son numéro 44, le PSG l'a mis totalement à l'écart. Et comme les autres joueurs bannis par le PSG, Hugo Ekitike ne devrait pas tarder à changer de club.

Lors du dernier mercato estival, le PSG a tenté d'utiliser Hugo Ekitike pour boucler le transfert de Randal Kolo Muani. En effet, le club de la capitale avait prévu d'offrir son numéro 44 au club allemand pour débloquer l'arrivée de l'international français. Toutefois, Hugo Ekitike a refusé au dernier moment de rejoindre l'Eintracht Francfort.

Ekitike mis au placard au PSG

Si la direction du PSG a tout de même réussi à finaliser le transfert de Randal Kolo Muani, elle en voudrait toujours à Hugo Ekitike. En effet, les hautes sphères parisiennes ont décidé de mettre leur attaquant de 21 ans à l'écart, ne l'incluant pas dans le groupe pour la Ligue des Champions. Et, comme tous les autres joueurs bannis par le PSG - sauf Kylian Mbappé - Hugo Ekitike devrait quitter le PSG dans un avenir proche ; que ce soit cet été, en rejoignant un club qui peut encore recruter, ou en janvier.

Un transfert inévitable pour Ekitike ?

Lors de la saison 2018-2019, Adrien Rabiot a refusé de prolonger son contrat avec le PSG, qui courait jusqu'au 30 juin. Furieux de voir l'un de ses titis partir librement et gratuitement à l'issue de son bail, le club de la capitale l'a mis au placard pendant plusieurs mois. Un an plus tôt, le PSG avait déjà banni Hatem Ben Arfa avant son départ pour 0€ à la fin de son engagement ; et ce, parce qu'il ne comptait plus sur lui. Enfin lors des deux derniers mercatos estivaux, le club présidé par Nasser Al-Khelaïfi est parvenu à se séparer de tous ses lofteurs, hormis Julian Draxler et Kylian Mbappé, tous deux engagés jusqu'au 30 juin 2024. En ce qui concerne l'Allemand, il devrait finalement partir au Qatar, dont le marché est toujours ouvert. Pour sa part, le Français est le seul à avoir réussi à être réintégré dans l'équipe première du PSG après sa mise à l'écart, et ce, grâce à des discussions positives avec sa direction sur sa situation.