Deschamps monte au créneau pour la nouvelle recrue du PSG

Titularisé par Didier Deschamps pour le match amical de l'équipe de France en Allemagne mardi soir, Randal Kolo Muani n'a pas rendu une copie inoubliable, loin de là. Mais le sélectionneur des Bleus assure tout de même la défense du nouveau buteur du PSG, en manque cruel de rythme depuis plusieurs semaines en raison des événements du mercato.

Au terme d'un bras de fer avec l'Eintracht Francfort, Randal Kolo Muani est finalement parvenu à rallier le PSG en toute fin de mercato estival, avec un transfert de 90M€. Mais la préparation du buteur de 24 ans a été tronquée par ce feuilleton, lui qui avait notamment fait la grève de l'entraînement afin de forcer son départ vers Paris. Et forcément, alors qu'il a repris la compétition mardi soir avec l'équipe de France à l'occasion d'un match amical en Allemagne (défaite 2-1), Kolo Muani est apparu totalement à court de forme.

Deschamps défend Kolo Muani

Interrogé en conférence de presse après la rencontre, Didier Deschamps s'est confié sur la prestation décevante du buteur du PSG et assure sa défense : « Kolo avait besoin de retrouver des jambes. Il n'avait pas joué depuis un peu plus de quinze jours et avait passé une semaine sans entraînement, donc lui donner une heure de jeu était bénéfique. Il n'a pas tout réussi parfaitement, mais avec l'enchaînement des matchs, il est capable de faire de très bonnes choses », lâche le sélectionneur de l'équipe de France.

« Il aurait dû obtenir un penalty »