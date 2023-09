Deschamps évoque un souci avec la nouvelle star du PSG

Benjamin Labrousse

Recruté 90M€ par le PSG dans les dernières heures du mercato estival, Randal Kolo Muani était arrivé avec une gêne à la cheville à Paris. Alors que Didier Deschamps l’a titularisé avec les Bleus ce mardi face à l’Allemagne, l’attaquant de 24 ans est apparu en difficulté. Le sélectionneur français s’est exprimé à ce sujet après la défaite (2-1) lors de ce match amical.

Il est l’un des plus gros coups de ce mercato estival côté PSG. Recruté pour la somme de 90M€ par l’Eintracht Francfort et devenant ainsi la troisième recrue la plus chère de l’histoire du club parisien (derrière Neymar et Kylian Mbappé), Randal Kolo Muani est arrivé à Paris avec une gêne à la cheville.

Retour compliqué pour Kolo Muani avec les Bleus

Ainsi, l’attaquant de 24 ans n’avait pas pu disputer ses premières minutes avec le PSG face à Lyon (1-4) le 3 septembre dernier. Titularisé face à l’Allemagne ce mardi soir lors de la défaite de l’équipe de France en amical (2-1), Randal Kolo Muani a connu une soirée compliquée dans le jeu.

« Kolo Muani est en reprise de compétition »