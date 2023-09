Deschamps tente un coup de poker, il se lâche après son calvaire

Benjamin Labrousse

Plusieurs fois convoqué par Didier Deschamps en équipe de France sans entrer en jeu, Jean-Clair Todibo a connu sa première titularisation en Bleu ce mardi soir face à l’Allemagne en amical (défaite 2-1). Fautif sur le deuxième but allemand, le défenseur de l’OGC Nice est revenu sur sa première difficile sous le maillot de la sélection française.

Faisant partie des nouvelles têtes de l’équipe de France sur ces derniers rassemblements, Jean-Clair Todibo a connu sa première sélection ce mardi. Alors que les Bleus affrontaient une Allemagne en crise à Dortmund dans le cadre d’un match amical, le sélectionneur français Didier Deschamps décidait d’aligner une équipe remaniée. Pas de Kylian Mbappé, pas d’Ousmane Dembélé ou encore de Dayot Upamecano au coup d’envoi mais plutôt une composition permettant à certains joueurs de bénéficier de temps de jeu avec les A. C’était le cas notamment de Jean-Clair Todibo, qui a connu sa première sélection en défense centrale aux côtés de William Saliba.

Un ancienne gloire de l’OM rend un vibrant hommage à Deschamps https://t.co/GAAh1mKrfs pic.twitter.com/2i3IpTHFuK — le10sport (@le10sport) September 12, 2023

Première compliquée pour Todibo

En revanche, le défenseur niçois de 23 ans a connu une première compliquée en bleu. Absent sur le premier but allemand inscrit dès l’entame de match par Thomas Müller, Jean-Clair Todibo a également raté une relance en fin de rencontre permettant à Kai Havertz de servir sur un plateau Leroy Sané pour le but du 2 à 0. Au micro de TF1 , le joueur formé à Toulouse s’est exprimé sur cette première compliquée sous les ordres de Didier Deschamps.

« J'ai un goût amer avec cette première sélection »