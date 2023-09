L’affaire Pogba secoue l’équipe de France, il passe aux aveux

Thomas Bourseau

Comme si Paul Pogba n’avait pas vécu des mois suffisamment compliqués tant sur le plan sportif qu’extra sportif ces derniers temps, le joueur de la Juventus a été contrôlé positif à la testostérone. Ce qui pourrait lui valoir une lourde suspension et une fin prématurée de son aventure en équipe de France. Les Bleus sont sous le choc, à l’image de Kingsley Coman qui lui a adressé un message.

Paul Pogba était pourtant prêt à retrouver son meilleur niveau après une saison noire lors de l’exercice précédent qui l’avait notamment privé de la Coupe du monde avec l’équipe de France. C’est du moins ce qu’il faisait savoir à Al-Jazeera en interview ces derniers temps. « J’ai eu une année difficile, alors j’ai cette rage, cette envie de jouer au football et d’en profiter jusqu’à la fin de ma carrière. C’est comme si j’avais à nouveau 18 ans » .

L’équipe de France et Kingsley Coman soutiennent Paul Pogba

En début de saison, la Juventus s’est mesurée à l’Udinese et Paul Pogba était dans le groupe de Massimiliano Allegri. Bien qu’il n’ait pas joué, le champion du monde tricolore a été contrôlé positif à la testostérone et semble encourir quatre ans de suspension. De quoi lui faire revoir ses plans alors que le sélectionneur Didier Deschamps assurait le 31 août que Paul Pogba pourrait retrouver sa place chez les Bleus en cas de retour intéressant avec la Juventus. Alors forcément, lorsque le verdict est tombé lundi en fin d’après-midi, l’équipe de France a été secouée. Selon Le Parisien , certains auraient même affirmé que c’était impossible. « Ce n’est pas Paul ».

«On connaît Paul, on sait que si quelque chose est arrivé, c’est sûrement inconsciemment»