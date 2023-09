Dopage, scandale… Il annonce le pire pour Pogba

Axel Cornic

Contrôlé positif à la testostérone, Paul Pogba est à un tournant décisif de sa carrière. Suspendu provisoirement, le milieu de 30 ans pourrait écoper d’une sanction allant de quelques mois jusqu’à quatre ans, ce qui serait une véritable catastrophe. Dans son entourage on assure vouloir rétablir la vérité, mais pour le moment l’optimisme n’est pas vraiment au rendez-vous.

Il ne manquait plus que ça. Déjà aux prises avec des blessures à répétition ainsi qu’une affaire de justice qui a fait énormément de bruit et qui l’oppose à son propre frère, Paul Pogba est accusé de dopage. Il a en effet passé un contrôle le 20 août dernier et a été testé positif à la testostérone, un produit interdit.

Pogba risque jusqu’à quatre ans de suspension

Suspendu à titre provisoire dès l’annonce de cette positivité, Pogba a trois jours pour prouver son innocence. Dans le cas contraire il risque des très grosses sanctions allant jusqu’à quatre ans de suspension, ce qui serait terrible pour un joueur de 30 ans. La Gazzetta dello Sport précise également que la Juventus pourrait tout simplement annuler son contrat, ce qui le laisserait donc sans club et qui le menerait inéxorablement vers une fin de carrière prématurée.

« Difficile de croire à l’erreur, les analyses sont très sérieuses »