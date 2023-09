Il snobe l’ASSE et justifie son choix

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

En quête de renforts offensifs lors du dernier mercato, l'ASSE a ciblé plusieurs joueurs en Ligue 2, notamment Antoine Leautey, actuellement sous contrat avec Amiens. Lors d'un entretien accordé à la presse régionale, l'ailier droit a confirmé qu'il était proche de signer avec les Verts, avant de faire machine arrière. Il a lâché ses vérités sur son transfert avorté.

L'ASSE a connu plusieurs échecs cet été. Le dossier Antoine Leautey est l'un d'entre eux. Lié à Amiens, l'ailier droit était ciblé par la direction stéphanoise pour renforcer le secteur offensif. Les négociations avaient atteint un stade intéressant avant que le deal ne finisse par capoter. Lors d'un entretien accordé à France-Bleu , Leautey est revenu sur son été agité.

« Je ne voulais pas partir pour partir »

« Il y avait deux options : rester à Amiens ou partir à Saint-Étienne. J’avais d’autres propositions, mais je ne voulais pas aller ailleurs. À un moment donné, c’était presque fait avec Saint-Étienne, mais je me sentais bien aussi à Amiens. Je joue au football, parce que j’aime bien les ambiances comme à Saint-Étienne, Lens ou Marseille. Et c’est vrai que quand je suis allé à Saint-Étienne, j’avais les yeux grands ouverts. Je ne voulais pas partir pour partir, pour aller n’importe où. Un club comme Saint-Étienne, pourquoi pas. Si ça ne s’est pas fait, c’est que ça ne devait pas se faire » a déclaré le joueur.

« Je me sens très bien à Amiens »