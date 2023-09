Le PSG récupère 70M€ inespérés, c’est validé

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Cet été, grâce à Al-Arabi, le PSG a récupéré quasiment 70M€ grâce aux transferts d'Abdou Diallo et Marco Verratti. Une somme qui peut paraître démesurée, mais d'après un spécialiste, les montants payés par le club qatari n'ont rien d'extravagants malgré le lien évident entre le PSG et le Qatar.

Ce sont deux transferts qui soulagent les finances du PSG. En effet, le club de la capitale a réussi à vendre Marco Verratti et Abdou Diallo pour près de 70M€ en tout (18M€ pour le premier et 50M€ pour le second). Les deux joueurs se sont engagés à Al-Arabi au Qatar et bien que les deux clubs n'aient pas le même propriétaire, le lien avec le PSG est évident et certains observateurs reprochent aux Parisiens d'avoir utilisé ce lien pour faire gonfler le prix des transferts. Cependant, Maxence Franceschi, doctorant en économie du sport et spécialiste de la valorisation marchande dans le football, se montre moins affirmatif.

«Ces montants sont choisis à la libre discrétion des clubs»

« C’est toujours compliqué de dire : C’est vendu trop cher, pas assez cher. Il faut faire la distinction entre la valeur de marché et la valeur d’usage. Chaque club a une valeur d’usage pour un joueur et si Al Arabi dit : Pour moi, il vaut tant parce qu’on va mieux jouer, vendre des maillots, se positionner sur la scène internationale… C’est subjectif. Ces montants sont choisis à la libre discrétion des clubs », lance-t-il dans les colonnes du Parisien avant d'en rajouter une couche.

«Pour un championnat qui veut se positionner sur l’échiquier du foot, ce n’est pas incohérent»