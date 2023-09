Il a vécu un calvaire à l’ASSE, il raconte

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Formé à l'ASSE, Ronaël Pierre-Gabriel a atterri au FC Nantes cet été. Arrivé en provenance de Mayence, le défenseur est revenu longuement sur son transfert, mais aussi sur son début de carrière à Saint-Etienne. Au cours d'un entretien accordé à France-Bleu, le joueur a reconnu quelques erreurs au début de sa carrière.

A la recherche de renforts offensifs, le FC Nantes a décidé de tenter le pari Ronaël Pierre-Gabriel. Arrivé librement en provenance de Mayence, l'arrière droit a pris place dans le dispositif de Pierre Aristouy, même s'il est encore loin de son meilleur niveau. Lors d'un long entretien accordé à France-Bleu , le joueur de 25 ans est revenu sur son début de carrière et notamment son aventure à l'ASSE. Un passage, qui lui laisse, aujourd'hui, un goût amer.

« J'ai manqué un peu de patience »

« Ça ne m'a pas servi. J'avais pas mal de lacunes tactiques lorsque je suis monté avec les pros à Saint-Étienne et quand je traversais des moments plus difficiles sur le terrain, je me renfermais un peu. J'ai manqué un peu de patience, je dirais, au début de ma carrière » a lâché Pierre-Gabriel, qui souhaite se racheter en France. Courtisé par plusieurs équipes cet été, le défenseur ne souhaitait pas laisser passer cette chance de rejoindre le FC Nantes.

Pierre-Gabriel justifie son retour en France