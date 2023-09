La nouvelle pépite du PSG se lâche après son transfert

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Recruté contre un chèque de 60M€, Manuel Ugarte est l'une des révélations de ce début de saison au PSG. Le jeune joueur uruguayen est parvenu à faire taire la concurrence au milieu de terrain et s'affirme comme l'un des jolis coups de ce mercato estival. Arrivé récemment au sein de la capitale française, il est revenu sur ses premiers pas en France.

Le PSG n'a pas hésité à dépenser près de 60M€ pour mettre la main sur Manuel Ugarte. Formé au Sporting Portugal, le milieu de terrain uruguayen a donc rejoint la capitale et pris place dans un secteur où la concurrence est présente. Mais malgré l'adversité, Ugarte est parvenu, très vite, à prendre l'ascendant sur ses concurrents et à s'imposer comme l'un des titulaires indiscutables de Luis Enrique. « C’est fabuleux tout le long, il a récupéré des ballons, couru d’un côté à l’autre du terrain, filtré les passes adverses, été impressionnant dans les duels, intercepté » avait déclaré l'entraîneur du PSG après la rencontre face à Lorient.

« Je ne m’attendais pas à ce que la ville soit si géniale »

Il faut dire que Manuel Ugarte est parvenu très vite à se fondre dans la masse et à s'acclimater dans son nouvel environnement. « Pour tout dire, je suis très heureux. Je ne m’attendais pas à ce que la ville soit si géniale. À Paris, il y a des millions de choses à faire. Quand on visite, le peu que j’en ai vu, j’adore » a déclaré le joueur de 22 ans lors d'un entretien accordé à Colinterview. Dans un second temps, il a jugé le niveau de la Ligue 1.

« La Ligue 1 est très compétitive »