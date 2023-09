Une star débarque à l’OM, il est aux anges

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Cet été, l'OM a bouclé un joli coup en mettant la main sur Pierre-Emerick Aubameyang, passé par le Borussia Dortmund, le FC Barcelone ou encore Chelsea. L'attaquant gabonais pourrait permettre au club marseillais de performer sur la scène européenne et de terminer à l'une des trois premières places du championnat selon son ancien sélectionneur Alain Giresse.

L'OM a profité du dernier mercato estival pour renouveler son secteur offensif. Après le départ d'Alexis Sanchez, le club marseillais a frappé fort en s'attachant, notamment, les services de Pierre-Emerick Aubameyang pour... 0€. En effet, Chelsea a décidé de libérer le buteur gabonais de sa dernière année de contrat pour lui permettre de signer à l'OM. Présent à Marseille depuis plusieurs semaines, Aubameyang n'a pas encore trouvé le chemin des filets en Ligue 1. Il n'a pas non plus permis à son équipe de se qualifier pour la Ligue des champions. Mais pour son ancien sélectionneur Alain Giresse, l'attaquant pourrait très vite faire l'unanimité au sein de la cité phocéenne.

« Il a trouvé ses marques »

« Je vais regarder Aubameyang, je l’ai lancé en sélection avec le Gabon. J‘ai un regard affectueux avec lui. Il a trouvé ses marques. C’est un attaquant de profondeur, qui demande le ballon, qui donne des solutions. Il faut savoir jouer avec lui, combiner avec lui, savoir le trouver » a confié l'ancien joueur de l'OM lors d'un entretien accordé à La Provence .

« C’est intéressant »