PSG : Un pacte à 60M€ révélé pour le mercato

Benjamin Labrousse

Cet été, le PSG n'a pas hésité à sortir le chéquier et a recruté pas moins de douze nouveaux joueurs. Mais le club parisien s'est également distingué au niveau des ventes en se débarrassant de plusieurs joueurs indésirables. Néanmoins, le club de la capitale a longtemps été dans le viseur du fair-play financier, et a conclu un accord avec l'UEFA, s'engageant alors à ne pas dépasser les 60M€ de déficit.

Le PSG a connu un mercato estival très animé. Avec l'arrivée de Luis Enrique en tant que nouvel entraîneur début juillet, le club de la capitale a souhaité remodeler son effectif. Pour cela, Paris n'a pas hésité à recruter de nombreux joueurs, mais a également réussi à réaliser de belles ventes. Parmi ces dernières, celle de Neymar vers Al-Hilal contre 90M€ est un nouveau record pour le PSG.

Le boss du PSG a forcé pour ce transfert https://t.co/xM1TqE7HqS pic.twitter.com/VJ9zW7wrV9 — le10sport (@le10sport) September 10, 2023

Le PSG surveillé par le fair-play financier cet été

Toutefois, avec l'arrivée de plusieurs joueurs recrutés pour de gros montants (on peut notamment citer le recrutement de Randal Kolo Muani pour 90M€, de Lucas Hernandez et Ousmane Dembélé pour 100M€ au total, ou encore celle de Manuel Ugarte pour 60M€), le PSG a été dans le collimateur de l'UEFA et du fair-play financier selon l’Équipe . Comme le précise le quotidien l'instance européenne a rebaptisé le fair-play financier en : Football Social Responsibility (FSR).

Paris s'est engagé à ne pas connaître un déficit de plus de 60M€