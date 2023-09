PSG : Transfert bouclé au Qatar, c’est historique !

Thomas Bourseau

Le chiffre douze semble porter chance aux propriétaires qataris du PSG. Douze ans après sa prise de fonction, la famille royale du Qatar pourrait bien faire la meilleure plus-value à la fois de son ère, mais aussi de l’histoire du PSG pour un joueur que le club avait recruté pour 12M€ en 2011 : Marco Verratti. Tour d’horizon sur les meilleures plus-value du Paris Saint-Germain.

Depuis le début de l’ère qatarie, le PSG se montre particulièrement actif sur le marché des transferts avec la volonté ferme et assumée de faire briller le Paris Saint-Germain tant sur les terrains qu’en dehors niveau marketing. C’est pourquoi un défilé de stars comme Zlatan Ibrahimovic, David Beckham, Gianluigi Buffon ou encore Neymar sont des joueurs qui sont tous passés par le PSG. Néanmoins, le Paris Saint-Germain n’a pas vraiment brillé de par sa capacité à faire de jolies plus-values sur ses transferts bien qu’il en existe quelques-unes.

Yuri Berchiche et Giovani Lo Celso, deux paris plutôt gagnants

L’été 2017 a marqué le début d’une nouvelle ère au PSG. Quelques semaines après l’historique remontada concédée au Camp Nou, le Paris Saint-Germain recrutait Dani Alves, Neymar et Kylian Mbappé lors du mercato en question. Mais la première recrue du mercato en question était Yuri Berchiche, un latéral gauche espagnol à la notoriété médiocre qui débarquait à Paris contre un chèque de 15M€. Et contre toute-attente, Berchiche s’est fait une jolie place au PSG dans le coeur des supporters. Un an après sa venue, Berchiche quittait le Paris Saint-Germain pour rejoindre l’Athletic Bilbao. Un transfert qui rapporta 22M€ au PSG soit une plus-value de 7M€.



À l’été 2016 et pour le début de l’ère Unai Emery, le PSG misait entre autres sur un jeune talent argentin du nom de Giovani Lo Celso. Pour l’arracher des mains de Rosario, le Paris Saint-Germain avait déboursé la somme de 10M€ en comptant 4M€ de bonus. Tottenham a fini par le recruter à l’été 2019 en proposant une offre de 22M€ au PSG.

PSG : Neymar a tout tenté pour Verratti https://t.co/OStx9I4uEf pic.twitter.com/JC6yuKNNAa — le10sport (@le10sport) September 10, 2023

Les titis parisiens, des plus-values allant jusqu’à 20M€ ?

Par le passé, plusieurs titis parisiens s’en sont allés en tant qu’agents libres, de quoi priver le PSG d’une indemnité de transfert pour leur formation. Ce fut le cas de Kingsley Coman, d’Adrien Rabiot ou encore de Tanguy Kouassi plus récemment. Mais ce ne fut pas celui de Christopher Nkunku notamment. En 2019, l’actuel joueur de Chelsea s’engageait en faveur du RB Leipzig contre la somme de 15M€ bonus compris. Même son de cloche pour Moussa Diaby qui a rejoint le Bayer Leverkusen pour 15M€ en tout également à l’été 2019.



Plus récemment, le PSG a pu témoigner d’une plus-value plus importante pour ses titis. En atteste l’opération Arnaud Kalimuendo à l’été 2022. Vendu au Stade Rennais pour 20M€, Kalimuendo a rapporté un bénéfice de 20M€ à son club. Il en a été de même cet été pour El Chadaille Bitshiabu, parti au RB Leipzig pour 15M€ et 5M€ de bonus.

Gonçalo Guedes, la meilleure vente de l’histoire avant Neymar

En janvier 2017, le PSG fait un gros pari sur le marché. En plus de Julian Draxler, le club parisien recrute Gonçalo Guedes pour la coquette somme de 30M€ avec 7M€ de bonus. N’ayant pas vraiment marché au Paris Saint-Germain, le Portugais a quitté le club en 2018. Le FC Valence a déboursé 40M€ avec 10M€ de bonus au Paris Saint-Germain, permettant au club de la capitale d’au moins faire un bénéfice de 10M€. De plus, avant les 90M€ de Neymar cet été, Gonçalo Guedes était la plus grande vente de l’histoire du club.

Serge Aurier, la plus-value à 16M€

Après six années passées dans l’élite au RC Lens et au Toulouse FC, Serge Aurier était définitivement transféré au PSG à l’été 2015 après une saison effectuée en prêt au Paris Saint-Germain. Contre 9M€ et Clément Chantôme, le club parisien a recruté Serge Aurier. Et en 2017, après l’épisode Périscope , Aurier était transféré à Tottenham pour 25M€. Une belle plus-value de 16M€.

Blaise Matuidi, la belle opération à 18M€ pour le PSG

À l’été 2011, le PSG lançait son projet QSI avec l’arrivée des investisseurs qataris. L’un des premiers visages de cette nouvelle ère fut Blaise Matuidi. Joueur de Ligue 1 confirmé après ses passages à Troyes où il a été formé et avec l’ASSE, Matuidi rejoignait le PSG grâce à un transfert de 7M€. Après six années de bons et loyaux services, Blaise Matuidi était transféré à la Juventus pour 25M€. Une plus-value de 18M€.

Ronaldinho, le coup de maître pré-QSI

Il ne sera resté que deux saisons à Paris, mais cela aura suffi pour se mettre beaucoup de fans du PSG dans la poche. De par sa magie, son sourire, ses dribbles et son aisance avec le ballon, Ronaldinho est pour beaucoup l’un des meilleurs joueurs de l’histoire du PSG. Arrivé de Gremio pour 4,8M€ à l’été 2001, Ronaldinho est parti au FC Barcelone à l’été 2023 pour une somme un tantinet supérieure à 32M€. Une plus-value proche de 28M€.

Verratti, meilleure plus-value de l’histoire du PSG grâce au Qatar ?