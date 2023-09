Il a dit oui, le PSG boucle un transfert ?

Thomas Bourseau

Marco Verratti sait pertinemment que ses jours sont comptés au PSG depuis de longues semaines et qu’après Neymar, il serait le prochain sur la liste à prendre la porte. Après avoir vu Al-Arabi se plier en quatre pour le satisfaire, le joueur italien aurait donné son aval en retour au club qatari.

Le mercato estival a fermé ses portes depuis un peu plus d’une semaine dans les tops championnats européens à présent. Néanmoins, depuis ce vendredi 1er septembre, certains marchés sont encore ouverts pour permettre à certains clubs de faire leurs emplettes.

Verratti s’est fait une raison pour son transfert

C’est notamment le cas du Qatar où son marché est effectif jusqu’au 18 septembre prochain. Largement suffisant pour que le PSG puisse se séparer de Marco Verratti qui semble être poussé vers la sortie depuis quelque temps à présent. Foot Mercato a révélé ces dernières heures que l’Italien se serait fait une raison à l’approche de la fermeture de certains marchés : il ne signera pas dans un grand club européen.

Mercato : Luis Enrique à l’origine d’un transfert au PSG ? https://t.co/EVxLrDZH1b pic.twitter.com/i0h4IyPF1Y — le10sport (@le10sport) September 10, 2023

Al-Arabi se met en quatre pour Verratti, le joueur accepte l’offre qatarie