Transfert à 40M€ au PSG, il a enfin dit oui

Arnaud De Kanel

Une page va se tourner au PSG. Après plus de onze ans passés dans la capitale, Marco Verratti s'apprête à découvrir une nouvelle aventure. Pressenti sur le départ depuis plusieurs semaines, l'Italien se serait résigné à quitter un club et une ville où il se sent particulièrement bien.

Le PSG ne fait pas dans les sentiments cet été. Bien que le mercato soit fermé dans le sens des arrivées, le club de la capitale peut encore vendre ses joueurs à des clubs évoluants dans des championnats où le mercato est ouvert. Il n'en reste plus beaucoup mais ça suffit au PSG pour trouver preneur.

Cristiano Ronaldo craque en plein match, un joueur du PSG va en profiter https://t.co/WUHl1odNI3 pic.twitter.com/nCfiKY14X3 — le10sport (@le10sport) September 9, 2023

Accord trouvé pour la vente de Verratti

Depuis plusieurs semaines, le PSG fait le forcing pour se séparer de Marco Verratti. Et cette fois-ci, les Parisiens touchent au but puisqu'ils sont tombés d'accord avec Al-Arabi sur une indemnité légèrement supérieure à 40M€ plus des bonus selon Le Parisien .

Verratti a dit oui