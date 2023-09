Il conseille le PSG pour cette recrue à 0€

Jean de Teyssière

Lors de son troisième match comptant pour les éliminatoires de l'Euro 2024, l'Espagne se déplaçait au stade Boris Paichadze de Tbilissi en Géorgie pour y affronter l'équipe de Willy Sagnol. Et la Roja n'a fait qu'une bouchée des Géorgiens, remportant facilement cette rencontre, 7-1. Malgré l'ombre noire au tableau, à savoir la sortie sur blessure d'un Marco Asensio remuant, Luis de la Fuente, était satisfait du match de la recrue du PSG ; évoquant la façon dont il faut le faire jouer.

Arrivé librement et gratuitement en provenance du Real Madrid, Marco Asensio pourrait être la bonne pioche du PSG. L'Espagnol a déjà inscrit un but, face au RC Lens (3-1), d'une superbe frappe avant de réitérer le week-end suivant à Lyon (4-1). S'il s'est blessé à la 44ème minute de jeu et pourrait être absent plusieurs jours, sa prestation face à la Géorgie a été très bonne ; et son sélectionneur était content de lui à l'issue du match.

« Difficile pour Asensio d'être présent contre Chypre »

Luis de la Fuente a vu deux de ses joueurs quitter prématurément l'équipe : Dani Olmo et Marco Asensio. Le sélectionneur espagnol semblait craindre une fin de rassemblement pour le joueur du PSG : « Les blessures de Dani Olmo et de Marco Asensio ? Je donnerais tout pour qu'ils n'aient rien. Ils seront testés demain (samedi) pour connaitre la gravité de leur blessure. Ce sera difficile pour eux d'être présents mardi contre Chypre. »

Coup dur pour un attaquant du PSG, la verdict va tomber https://t.co/7YlnfpLerh pic.twitter.com/QaDoJzAaMv — le10sport (@le10sport) September 9, 2023

« Marco a juste besoin d'affection et de le laisser être Marco »