Le PSG boucle un transfert à 60M€, cet ultimatum a tout changé

Amadou Diawara

Lors du dernier mercato estival, Manuel Ugarte a quitté le Sporting pour s'engager en faveur du PSG. Alors que l'international portugais se rapprochait dangereusement de Chelsea, Nasser Al-Khelaïfi aurait renverser la vapeur en lançant un énorme ultimatum. En effet, le président du PSG aurait menacé les Blues de représailles s'ils bouclaient le transfert de Manuel Ugarte.

Très performant sous les couleurs du Sporting, Manuel Ugarte a tapé dans l'oeil de la direction du PSG. A tel point que le club de la capitale a payé environ 60M€ pour boucler le transfert du milieu de terrain de 22 ans lors du dernier mercato estival.

Chelsea avait un plan «inédit et discutable» pour Ugarte

Toutefois, Manuel Ugarte aurait pu rejoindre Chelsea plutôt que le PSG lors de la dernière fenêtre de transferts. En effet, sans l'intervention décisive de Nasser Al-Khelaïfi, l'international portugais défendrait actuellement les couleurs des Blues .

Le PSG a menacé Chelsea pour récupérer Ugarte