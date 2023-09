PSG : Une vérité est rétablie pour Verratti

Hugo Chirossel

Arrivé il y a 11 ans au PSG, Marco Verratti est en instance de départ pour Al-Arabi, au Qatar. Dans ces conditions et alors qu’il n’a pas joué pour le moment cette saison, le milieu de terrain n’a pas été appelé par Luciano Spalletti avec la sélection italienne. Mais la vérité serait en réalité tout autre et c’est l’international italien qui aurait refusé l’appel de la Squadra Azzurra.

« J'ai laissé Verratti et Jorginho à la maison parce que, comme ils n'ont pas de minutes, il est impensable de les faire entrer . » Présent en conférence de presse la semaine dernière pour annoncer sa première liste en tant que sélectionneur de l’Italie, Luciano Spalletti avait justifié les absences de Marco Verratti et Jorginho.

Verratti absent de la liste de Spalletti

En ce qui concerne le milieu de terrain du PSG, il est écarté du groupe depuis le début de la saison et n’a pas joué la moindre minute. Marco Verratti va bientôt quitter le club de la capitale, malgré un contrat qui court jusqu’en juin 2026, pour s’engager avec Al-Arabi, au Qatar. Dans ces conditions, sa non-convocation en sélection semble logique.

Verratti a refusé d’aller en sélection