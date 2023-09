PSG : Un imbroglio déjà réglé pour cette surprise du mercato ?

Axel Cornic

Arrivé lors du dernier mercato, Kang-in Lee n’a pas eu l’occasion de beaucoup s’exprimer avec le Paris Saint-Germain. Après deux titularisations lors des deux premières journées de Ligue 1, le Sud-Coréen a été victime d’une blessure musculaire et si un retour prochain est annoncé, il pourrait ne pas être présent lors des prochaines rencontres.

Alors que la trêve internationale touche à son terme, le PSG fait face à une affaire assez surprenante avec l’une de ses recrues estivales. Du côté de la Corée du Sud on semble en effet enrager contre le club parisien à cause de Kang-in Lee et les Jeux asiatiques qui se dérouleront du 19 septembre au 8 octobre prochain.

Le PSG annonce la couleur pour la blessure de Mbappé https://t.co/Xt8TEEOqxm pic.twitter.com/s9KEMaF93x — le10sport (@le10sport) September 14, 2023

« Le PSG devait nous donner une réponse autour du 13 septembre »

Le sélectionneur des espoirs coréens a en effet déclaré tout récemment n’avoir eu aucune nouvelle de la part du PSG, concernant la présence de Kang-in Lee. « Le PSG devait nous donner une réponse autour du 13 septembre (mercredi). Nous n'avons toutefois reçu aucune réponse officielle à ce jour » a pesté Hwang Sun-hong.

Le PSG donne son autorisation