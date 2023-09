Il vient d’arriver et lance déjà un avertissement au PSG

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Adi Hütter n’a pas mis longtemps avant de trouver ses marques à l’AS Monaco, le club de la Principauté étant seul leader de la Ligue 1 après quatre journées, devançant de deux points le PSG. L’entraîneur allemand se veut ambitieux pour la suite de la saison, sans exclure la possibilité de jouer le titre.

Si Luis Enrique a attendu la 3e journée de Ligue 1 pour connaître le goût de la victoire avec le PSG, après deux nuls contre Lorient (0-0) et Toulouse (1-1), Adi Hütter s’est montré plus rapide en démarrant fort face à Clermont (4-0), avant d’enchaîner contre Strasbourg (3-0) puis Lens (3-0), avec un nul entre ces deux matches à Nantes (3-3). Meilleure attaque et leader de Ligue 1, l’AS Monaco retrouve ainsi le haut du classement et compte bien jouer les premiers rôles cette saison.

« Le plus important est de retrouver l'Europe »

Interrogé par l’ AFP , Adi Hütter est revenu sur les hauts objectifs de l’AS Monaco cette saison. « Le plus important est de retrouver l'Europe , a déclaré le nouvel entraîneur monégasque. Le président, la direction sportive, le coach et l'équipe sont alignés, avec un objectif élevé et compliqué: le podium. Au-dessus… »

« Le titre ? On peut rêver, bien sûr ! »