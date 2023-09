PSG : Thierry Henry annonce du lourd pour Mbappé

Jean de Teyssière

À bientôt 25 ans, Kylian Mbappé a déjà un palmarès bien garni avec six titres de champion de France, une Coupe du monde, une Ligue des Nations... Le crack de Bondy donne l'impression de toujours réussir à être décisif, même dans les matchs où il est moins en vue. Pour Thierry Henry, actuel sélectionneur de l'équipe de France Espoirs, la marge de progression de Kylian Mbappé est encore importante, et il pourrait faire encore plus de dégâts.

La trajectoire de Kylian Mbappé est encore loin d'être terminée. Le Bondynois, qui restera à Paris cette saison, a encore une marge de progression impressionnante. Ce qui pourrait rendre son profil très rare. Et cela suffit à une légende du football français pour s'enflammer devant le numéro 7 du PSG...

«Mbappé peut encore progresser, c'est ça qui fait peur»

Invité de l'émission RMC Rothen s'enflamme , Thierry Henry a été interrogé sur Kylian Mbappé : « Comme on dit en anglais, "sky is the limit" ("le ciel est la limite") Franchement, on parle buts et de passes. C’est ça qui m’impressionne quand tu sais faire les deux. J’ai du respect pour tout le monde, tout est dur. Mais quand tu arrives à faire les deux… Il peut passer et marquer. Est-ce qu’il y a des similitudes avec moi? Je ne sais pas. Est-ce qu’il peut encore progresser? C’est ça qui fait peur. S’il commence à bien comprendre les mouvements dans la surface en plus de ce qu’il fait dans la surface, le jeu de tête… »

«S’il arrive à progresser, venez on arrête tout dès maintenant»