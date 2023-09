PSG : Thierry Henry pousse un coup de gueule sur Mbappé

Jean de Teyssière

Le feuilleton Kylian Mbappé a agité toute la sphère football cet été. Écarté du groupe professionnel durant plusieurs semaines, car il ne voulait pas prolonger son contrat jusqu'en 2025 et souhaitait partir libre en juin prochain, le Bondynois a finalement été réintégré par le club et est déjà le meilleur buteur de la Ligue 1 avec 5 buts inscrits. Pour Thierry Henry, sélectionneur des Espoirs français, Kylian Mbappé était dans son bon droit et il ne méritait pas toutes les critiques dont il a fait l'objet.

Les premiers matchs de Thierry Henry à la tête de l'équipe de France Espoirs se sont très bien passés, avec deux victoires face au Danemark en match amical (4-1) et une autre sur la pelouse de la Slovénie (4-0) en qualifications pour l'Euro 2025. L'ancien meilleur buteur de l'histoire de l'équipe de France est aussi souvent appelé à donner son avis sur l'actualité footballistique du pays...

«Je vais être honnête, je pensais qu'il allait partir»

Invité dans l'émission Rothen s'enflamme diffusée sur les ondes de RMC , le sélectionneur de l'équipe de France Espoirs, Thierry Henry, a donné son avis sur le feuilleton Mbappé : « Est-ce qu’il doit partir à l’étranger? Je vais être honnête, je pensais qu'il allait partir, je pense que tout le monde pensait qu’il allait partir. Il a prolongé de deux ans à un moment donné (en 2022, ndlr). Il a respecté ce qu'il a dit. Il est toujours là. Il y a un truc qui m'a toujours frappé avec lui, c'est qu'il veut toujours jouer. Il revient, il joue, il s’entraîne. Il vient jouer la Coupe de France après la Coupe du monde. Il n’a jamais manqué de respect à personne sur ça. Il est passionné. Comme tout le monde, il peut parfois ne pas être bon, mais il est toujours là. Il est toujours en train de se battre, toujours en train de faire les efforts, toujours en train d’essayer de donner le maximum pour son équipe avec ses qualités. »

Verratti : Thierry Henry valide cette décision du PSG https://t.co/Zao6ZqSDKy pic.twitter.com/IXQmKGlE6n — le10sport (@le10sport) September 15, 2023

«Pour moi, il n’a jamais manqué de respect au PSG ou à ses coéquipiers»