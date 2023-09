Il lâche l'OM et jubile

Amadou Diawara

Après un an et demi passé à Marseille, Jorge Sampaoli a décidé de claquer la porte de l'OM. En effet, le technicien argentin a quitté le club phocéen à l'intersaison 2022. Interrogé sur son passage au Vélodrome, Jorge Sampaoli s'est enflammé, affirmant qu'il était heureux de ce qu'il avait accompli à l'OM.

Alors qu'il n'avait jamais entrainé en Ligue 1, Jorge Sampaoli a posé ses valises à Marseille en mars 2021. Et après un an et demi à l'OM, le technicien argentin a décidé de prendre la porte.

Sampaoli est fier de son travail à l'OM

Malgré son départ volontaire de l'OM, Jorge Sampaoli garde un très bon souvenir de son séjour à Marseille. En effet, l'actuel coach de Flamengo est fier de ce qu'il a accompli avec le club phocéen, comme il l'a avoué lors d'un entretien publié sur le compte Twitch du FC Séville. Un autre club qu'il a entrainé.

«Je me suis senti heureux d’avoir pu transmettre une idée différente»