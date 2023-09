L'OL vend la mèche pour la succession de Laurent Blanc

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

En attendant la prise de fonction de Fabio Grosso, qui va remplacer Laurent Blanc, c'est Jean-François Vulliez qui sera sur le banc de l'OL dimanche soir pour la réception du Havre. L'occasion pour l'entraîneur intérimaire de confirmer l'imminence de l'arrivée d'un nouveau staff.

Ce n'est plus qu'une question de temps. Fabio Grosso sera nommé entraîneur de l'OL dans les prochaines heures et remplacera donc Laurent Blanc. En attendant, c'est Jean-François Vulliez qui dirigera les Gones pour la réception du Havre dimanche soir. A cette occasion, il s'est donc présenté en conférence de presse afin de confirmer qu'un nouveau staff sera très prochainement nommé à Lyon.

«On sait qu'un staff arrivera prochainement»

« On sait qu'un staff arrivera prochainement. L'équipe a besoin de préparer ce match et doit arriver dimanche avec de la confiance. On vit ce match comme un match de coupe. On ne voit pas plus loin que 23h dimanche, après on verra ce qui se passera. L'énergie est au jour le jour. L'important c'est la qualité du temps qu'on passe ensemble. C'est cela qui nous permettra de performer. On a pris la suite de Laurent, l'idée est de rapporter au groupe cette confiance et de les aider à avoir des repères dans le jeu plus costaud », confie-t-il devant les médias.

Vulliez dévoile le staff intérimaire