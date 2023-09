Recalé par le PSG, il lâche une grande annonce

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Luis Enrique a débarqué dans la capitale pour remplacer Christophe Galtier. Mais avant lui, d'autres noms ont été cités, notamment celui de Thiago Motta, en poste à Bologne. Le technicien italien était tenté par un retour à Paris, mais les dirigeants en ont décidé autrement. Le PSG a certainement laissé passer sa chance puisque le coach transalpin serait proche de prolonger son contrat.

Le PSG a tourné la page Christophe Galtier à la fin de la saison dernière, malgré un titre de champion de France. Le club parisien avait ciblé plusieurs profils pour le remplacer, notamment celui de Thiago Motta, qui avait les faveurs de Nasser Al-Khelaïfi. Finalement, les dirigeants du PSG n'ont pas insisté et ont décidé de confier le poste à Luis Enrique.

L'OL aurait pensé à Thiago Motta

Actuellement à Bologne, Thiago Motta a, aussi, été annoncé dans le viseur de l'OL ces derniers jours. Mais le poste d'entraîneur devrait revenir à son compatriote Fabio Grosso. Son retour en Ligue 1 attendra puisque l'ancien milieu de terrain du PSG se dirige vers une prolongation de contrat.

Thiago Motta évoque une prolongation