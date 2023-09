Verratti, Neymar, Messi… Qui le PSG va-t-il le plus regretter ?

La rédaction

Cet été, le PSG a décidé de faire un grand ménage au sein de l’effectif de Luis Enrique afin de repartir sur de nouvelles bases. Le club de la capitale n’a alors pas hésité à ouvrir la porte à certaines de ses plus grands stars. De gros noms ont alors quitté le PSG au fil des semaines à l’instar de Neymar, Lionel ou encore Marco Verratti. Paris pourrait-il alors à terme avoir certains regrets ?

Christophe Galtier remercié, le PSG a décidé de faire venir Luis Enrique comme entraîneur. Cela s’est alors accompagné d’un gros lifting de l’équipe. En effet, le club de la capitale a souhaité repartir sur un nouveau projet. Pour cela, le PSG s’est montré très actif sur le marché des transferts, que ce soit dans le sens des arrivées, mais également dans le sens des départs. Cet été, plusieurs joueurs ont été invités à quitter Paris, Luis Enrique ne comptant pas sur eux. La liste des partants est ainsi très longue…

Les stars du PSG vendues

Il y a eu des ventes au PSG, à l’instar notamment de celle officialisait ce mercredi avec Marco Verratti. Après 11 ans passés à Paris, l’Italien a filé au Qatar. Quelques jours auparavant, c’est Neymar qui a également été vendu par le club de la capitale, lui qui a alors pris la direction de l’Arabie Saoudite et d’Al Hilal. Le PSG a donc décidé de se priver de certaines de ses stars des années passées, tout bouclant d’autres ventes comme celles de Mauro Icardi et El Chadaille Bitshuabu, ainsi que certains prêts comme Leandro Paredes et Renato Sanches.

Messi et Ramos pas retenus

Dans sa logique de renouvellement d’effectif, le PSG a également laissé partir Lionel Messi et Sergio Ramos. Arrivés au terme de leur contrat avec le club de la capitale, l’Argentin et l’Espagnol n’ont pas été prolongés. Libres, ils se sont alors engagés ailleurs, Messi filant à l’Inter Miami, tandis que Ramos a fait son retour au FC Séville. Cela fait donc de sacrés noms en moins au PSG, mais dans le même temps, d’autres joueurs sont arrivés au sein de l’effectif de Luis Enrique afin de pallier tout cela…



