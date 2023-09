Voilà comment l’OM a bouclé le transfert d’un international français

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

En 2022, l'OM n'a pas hésité à investir 13M€ pour recruter Jordan Veretout qui s'était imposé comme une valeur sure de Serie A après des passages convaincants à la Fiorentina et à l'AS Roma. Et le milieu de terrain français raconte pourquoi il a choisi de signer à l'OM.

Comme lors de chaque mercato estival, l'OM est très actif. Par conséquent, l'été 2022 n'a pas dérogé à la règle et dans cette optique, le club phocéen avait notamment recruté Jordan Veretout pour environ 13M€. L'ancien milieu de terrain de l'ASSE débarquait en provenance de l'AS Roma, et il dévoile les coulisses de sa signature à Marseille.

Veretout dévoile les coulisses de son transfert à l'OM

« J’avais envie de partir de la Roma, je pense que j’avais fait le tour, j’avais besoin de ce renouveau… J’ai parlé avec une personne qui travaille avec mon agent et qui m’a dit que Marseille était intéressé », raconte-t-il dans une interview accordé au Media Carré , avant de poursuivre.

«En France c’est le club le plus mythique»