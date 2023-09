Mercato : Il l’annonce, le PSG a recruté un poids lourd

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Ce vendredi, le PSG et l’OGC Nice s’affrontent en ouverture de la 5e journée de Ligue 1. L’occasion pour Francesco Farioli d’aller défier un entraîneur qu’il respecte énormément en la personne de Luis Enrique. Ce jeudi, le technicien italien n’a pas caché tout le bien qu’il pensait de son homologue espagnol.

Si les supporters s’attendaient pendant un temps à accueillir Julian Nagelsmann, c’est finalement Luis Enrique qui a pris la succession de Christophe Galtier sur le banc du PSG. L’ancien entraîneur de l’AS Rome et du FC Barcelone, sortant de quatre années à la tête de la sélection espagnole, a notamment été choisi par les dirigeants pour son style de jeu offensif basé sur la possession. Ce qui emballe déjà l'un de ses homologues en Ligue 1.

« L’un des coachs les plus influents de ces vingt dernières années »

C’est effectivement le cas de l’Italien Francesco Farioli, qui a pris les rênes de l’OGC Nice durant l’été. A la veille du déplacement au Parc des Princes, celui-ci a affiché tout le bien qu’il pensait du nouvel entraîneur du PSG, estimant s’attaquer à « l’un des coachs les plus influents de ces vingt dernières années dans le football mondial. J’ai un grand respect pour lui. »

« On va à Paris avec ambition »