McCourt - OM : Il annonce une catastrophe à 500M€

L'OM ne verra pas la Ligue des champions cette saison suite à son élimination au troisième tour des qualifications. Une contreperformance, qui pourrait avoir de lourdes répercussions sur les finances du club marseillais, même si Pablo Longoria a tenu à rassurer tout le monde il y a quelques jours. En réalité, la balance serait nettement négative et Frank McCourt pourrait, une nouvelle fois, perdre gros.

L'OM a vécu une énorme désillusion en Ligue des champions. Tombé dès le troisième tour de qualifications, le club marseillais a dit adieu à ses rêves européens, mais aussi à une jolie somme d'argent. Au total, la formation aurait pu toucher près de 20M€. Mais Pablo Longoria l'a assuré, cette élimination n'est pas une tragédie. Mais si l'on en croit les informations de Thibaud Vézirian, la réalité serait plus sombre.

« Pablo, là c’est un peu nous prendre pour des ânes non ? »

« Aucune inquiétude financière selon Pablo Longoria, qui nous dit que l’OM n’a perdu que 10 à 12 millions d’euros en ratant la Ligue des Champions. Comment en 2023, il peut encore nous faire ce coup-là ? Vraiment, Pablo, là c’est un peu nous prendre pour des ânes non ? Chaque année, le bilan de l’OM est public et chaque année, il est en déficit. C’est factuel, Marseille a perdu plus de 500 millions d’euros depuis le début de l’ère McCourt » a confié le journaliste. Frank McCourt a d'ores et déjà fermé le robinet, mais espère basculer dans le vert prochainement.

La balance est négative