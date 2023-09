Le retour de cet ancien du PSG est réglé à 99,9%

Jean de Teyssière

L'OGC Nice, qui affronte en ce moment le PSG, est très proche de signer le retour en Ligue 1 d'un ancien joueur du club de la capitale : Salvatore Sirigu. Le gardien de but italien, libre de tout contrat, devrait s'engager pour un an et être la doublure de Marcin Bulka. Son officialisation est imminente.

Six ans après son départ du PSG en 2017, Salvatore Sirigu va faire son grand retour en Ligue 1. Le gardien italien était libre de tout contrat après sa courte aventure à la Fiorentina, et un club de Ligue 1 serait sur le point de l'enrôler.

Sirigu de retour en Ligue 1?

Ces derniers jours, Salvatore Sirigu était au sein du club de l'OGC Nice pour y passer des essais. L'occasion pour les Aiglons de juger son niveau, lui qui sort d'une rupture du talon d'Achille en mars dernier. Selon L'Équipe , l'ancien gardien du PSG devrait signer à Nice pour un an.

Sirigu à Nice, c'est fait à 99,9%!