Un joueur recale un grand club pour signer au PSG, c’est validé !

Arrivé cet été pour 60M€ en provenance du Sporting CP, Manuel Ugarte aurait également pu rejoindre Chelsea qui cherchait à renforce son milieu de terrain. Finalement, c'est bien le PSG qui a raflé la mise et compte tenu du début de saison de l'Uruguayen, les Parisiens peuvent s'en réjouir. Mais le joueur aussi semble très heureux de son choix.

Bien décidé à renforcer son milieu de terrain, le PSG n'a pas hésité à lâcher 60M€ pour recruter Manuel Ugarte qui a débarqué en provenance du Sporting CP. Compte tenu de la somme investie, qui correspond au montant de sa clause libératoire, les doutes ont rapidement surgi concernant ce transfert. Mais l'international uruguayen n'aura pas mis longtemps à faire taire les sceptiques compte tenu de ses prestations lors des quatre premiers matches de la saison. Au point d'être nommé pour le trophée de joueur du mois d'août en Ligue 1.

PSG : Un transfert a capoté à la dernière minute ! https://t.co/hO0aGWrjhe pic.twitter.com/U7vslv4aib — le10sport (@le10sport) September 15, 2023

Ugarte ne regrette pas d'avoir recalé Chelsea

Par conséquent, le PSG peut se satisfaire de ce transfert qui n'a pas été facile à boucler compte tenu de la concurrence de Chelsea. Comme révélé par le10sport.com, le Sporting CP privilégiée même l'offre des Blues, qui payaient cash le transfert, à celle du PSG, qui prévoyait un paiement échelonné. Finalement, c'est la décision du joueur qui a fait la différence, et Manuel Ugarte a toujours opté pour un transfert vers le PSG. Et selon les informations du Parisien , il ne regrette absolument pas son choix et semble même épanoui à Paris.

«Manuel est un homme qui n’est jamais en colère»