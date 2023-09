Transferts : Tout est relancé pour cet ancien du PSG ?

Amadou Diawara

Ces derniers jours, le nom de Salvatore Sirigu a été annoncé avec insistance du côté de l'OGC Nice. Toutefois, l'ancien gardien du PSG n'est pas du tout assuré de défendre les couleurs des Aiglons en 2023-2024. Alors que Salvatore Sirigu est à l'essai à Nice, le coach Francesco Farioli a expliqué qu'il le testait physiquement avant de prendre sa décision finale dans les prochains jours.

Sans club depuis le 1er juillet, Salvatore Sirigu pourrait faire son retour en Ligue 1 cet été. En effet, l'ancien gardien du PSG aurait la cote du côté de l'OGC Nice. D'ailleurs, certains rumeurs annonçaient un transfert imminent pour Salvatore Sirigu ces derniers jours.

Sirigu est à l'essai à l'OGC Nice

Alors qu'il a tapé dans l'oeil de l'OGC Nice, Salvatore Sirigu est actuellement à l'essai chez les Aiglons . Toutefois, son transfert vers l'Allianz Riviera ne serait pas assuré. Présent en conférence de presse ce jeudi après-midi, Francesco Farioli a fait un point sur la possible signature de Salvatore Sirigu. Et à en croire l'entraineur de l'OGC Nice, il devrait prendre sa décision finale dans les prochains jours, et ce, en fonction de l'état physique du portier italien de 36 ans.

Sirigu va signer à l'OGC Nice si...