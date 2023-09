Nouveau coup de théâtre sur le mercato, le PSG boucle un transfert à 20M€ !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Toujours sous contrat au PSG jusqu'en 2024, Julian Draxler n'entre plus du tout dans les plans de Luis Enrique après une saison en prêt du côté de Benfica. Et après avoir d'abord accepté, puis refusé de signer au Qatar, l'international allemand a une nouvelle fois changé d'avis. Cette fois-ci, cela semble bouclé. Draxler va rejoindre Al-Ahli SC. Un transfert qui pourrait rapporter plus de 20M€ au PSG !

Le PSG poursuit son dégraissage. Après avoir réussi a largement réduire son effectif en se séparant de plusieurs indésirables, tout en renflouant ses caisses, le club de la capitale profite du fait que le mercato est toujours ouvert en Turquie et au Qatar. Ainsi après Edouard Michut, qui devrait prêté à l’Adana Demirspor, et Marco Verratti, transféré à Al-Arabi, c'est au tour de Julian Draxler d'être sur le départ.

Draxler change encore d'avis pour son avenir...

Le cas de l'international allemand est d'ailleurs une histoire de rebondissements. D'abord annoncé proche de rejoindre le Qatar, dans le sillage de Marco Verratti, Julian Draxler avait finalement refusé de partir à cause de problèmes personnels. Mais Florian Plettenberg assure que l'ancien joueur de Schalke 04 a encore une fois changé d'avis et aurait cette fois-ci accepté de rejoindre Al-Ahli SC.

... et va rejoindre Al-Ahli pour... plus de 20M€ !