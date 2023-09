Mbappé : La mèche est vendue pour son départ du PSG ?

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Sous contrat jusqu'en juin prochain avec le PSG, Kylian Mbappé est toujours susceptible de partir libre à cette échéance en direction du Real Madrid. Et Thierry Henry, qui aura la possibilité de le sélectionner pour les Jeux Olympiques, affiche lui-même un énorme doute sur le futur de Mbappé au PSG.

Prolongera, prolongera pas ? Le mystère reste entier en ce qui concerne le futur de Kylian Mbappé qui, même s'il a été réintégré suite au litige qui l'opposait à la direction du PSG cet été sur son refus d'activer sa clause de prolongation jusqu'en 2025, n'a toujours rien signé. La star de l'équipe de France et du PSG pourrait donc se diriger vers un départ libre en fin de saison, une période à laquelle se dérouleront également les fameux Jeux Olympiques 2024 à Paris, que Mbappé souhaite absolument disputer.

« Je ne sais pas s'il sera au PSG »

Thierry Henry, qui sera en charge de cette sélection étant donné qu'il vient d'être nommé à la tête de l'équipe de France espoirs, a lui-même laissé entendre que Kylian Mbappé pourrait effectivement avoir quitté le PSG d'ici cette échéance : « Mbappé aux JO ? Il faut demander déjà à son club, je ne sais pas s'il sera au PSG, je ne sais pas où il sera. Après Didier Deschamps, on verra ce qu'il va décider ou pas. Après on verra qui va venir vers moi ou pas. Là franchement, je ne peux pas te répondre », a lâché Thierry Henry au micro de RMC Sport vendredi.

