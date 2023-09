PSG : Le feuilleton Mbappé relancé par l’Arabie Saoudite ?

Pierrick Levallet

Le feuilleton Kylian Mbappé a encore fait couler beaucoup d'encre cet été. Alors que son contrat avec le PSG expire en juin 2024, la star de 24 ans fait l'objet de nombreuses rumeurs sur son avenir. Le Real Madrid se tiendrait à l'affût, tout comme Liverpool. D'ailleurs, l'Arabie Saoudite pourrait débloquer les choses chez les Reds pour l'international français.

Une fois de plus, Kylian Mbappé a fait parler de lui sur le mercato. En fin de contrat en juin 2024, la star de 24 ans a refusé de lever son option pour prolonger jusqu’en 2025 au PSG. Cela avait d’ailleurs déclenché une véritable guerre entre l’international français et le club de la capitale, qui était prêt à tout pour éviter un départ libre l’été prochain. Finalement, les tensions sont retombées entre les deux parties et une prolongation est même envisagée.

Le Real Madrid se tient à l'affût

Toutefois, l’hypothèse d’un départ libre à l’issue de la saison n’est pas à exclure pour autant. Le Real Madrid, qui aimerait accueillir gratuitement le capitaine des Bleus , suivraient l’évolution de sa situation de très près. Mais le pensionnaire de la Liga ne serait pas seul à convoiter Kylian Mbappé, bien au contraire. Liverpool garderait également un œil sur le champion du monde 2018. Et chez les Reds , ce dossier pourrait bien se débloquer grâce à l’Arabie Saoudite.

Le feuilleton Mbappé relancé par Salah à Liverpool ?