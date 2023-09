Mbappé prêt à jouer un sale tour au PSG ?

Arnaud De Kanel

Kylian Mbappé a encore beaucoup fait parler de lui cet été. Ne souhaitant pas prolonger son contrat alors qu'une clause le lui permettait, l'attaquant du PSG a rouvert l'interminable feuilleton. Après un long bras de fer, qu'il a finalement remporté, le capitaine de l'équipe de France est resté dans la capitale, mais il n'a pas encore prolongé, loin de là...

Footballeur le plus médiatisé de l'hexagone, Kylian Mbappé ne passe pas un seul été sans que son avenir ne fasse débat. Cette fois-ci, tout a commencé en début de mercato lorsqu'il a annoncé dans une lettre rendue publique qu'il ne souhaitait pas prolonger son contrat avec le PSG. Pourtant, le club de la capitale prenait sa prolongation pour acquise grâce à la clause qui lui permettait d'étendre automatiquement son bail jusqu'en 2025, sans négociations et avec de belles primes. Mais sa volonté était plus forte que tout : hors de question pour lui de prolonger. Une attitude qui n'avait forcément pas plu à Nasser Al-Khelaïfi qui avait ordonné la mise à l'écart de sa star, assurant que « s'il veut rester, il faut signer un nouveau contrat » par peur de « laisser le meilleur joueur du monde partir gratuitement ». Finalement, le président du PSG n'a pas mis ses menaces à exécution car Mbappé n'a pas prolongé et il défend le maillot parisien.

«C'est agaçant», Thierry Henry se lâche sur l'intérêt du PSG https://t.co/JaPb9wCTCb pic.twitter.com/haBflh6CK5 — le10sport (@le10sport) September 15, 2023

Des relations apaisées entre les deux clans

Et si Luis Enrique a pu réintégrer Kylian Mbappé, c'est parce que le champion de France et le clan du joueur sont parvenus à un gentlemen's agreement , qui ne promet aucune prolongation. Les relations se sont donc apaisées entre le PSG et l'entourage du joueur et les Franciliens aimeraient en profiter pour le convaincre de prolonger selon L'Equipe . Mais ça, c'est un autre sujet...

Mbappé ne pense pas à prolonger