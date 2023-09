Nouvel entraîneur à l’OL, Jean-Michel Aulas se lâche

Hugo Chirossel

C’était attendu ces derniers jours, mais l’annonce est tombée ce samedi : Fabio Grosso est le nouvel entraîneur de l’OL. Passé par le club en tant que joueur entre 2007 et 2009, le technicien italien de 45 ans fait donc son retour à la place de Laurent Blanc. Un retour qui visiblement fait plaisir à Jean-Michel Aulas

À la recherche d’un entraîneur pour succéder à Laurent Blanc, l’OL a décidé de confier le poste à Fabio Grosso. Libre depuis son départ de Frosinone en fin de saison dernière, qu’il a fait monter en Serie A, le champion du monde 2006 avec l’Italie s’est engagé jusqu’en juin 2024, avec une année supplémentaire en option.

Retour à l’OL pour Grosso

Pour Fabio Grosso, c’est un retour au sein d’un club pour lequel il a joué pendant deux ans, entre 2007 et 2009. Son retour à l'OL semble en tout cas être validé par Jean-Michel Aulas, comme ce dernier l’a confié sur le réseau social X .

«Je te souhaite ainsi qu’à toute la famille OL une belle réussite à Lyon»