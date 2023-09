L’OL tient le remplaçant de Laurent Blanc, du lourd se prépare

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Le prochain entraîneur de l'OL, c'est lui ! Ancien joueur du club lyonnais et champion du monde en 2006, Fabio Grosso devrait prendre la succession de Laurent Blanc. Il devrait être présenté à la presse ce lundi. En Italie, on estime que la direction rhodanienne a fait le bon choix. Les supporters pourraient se régaler avec un style de jeu offensif.

Ce n'est plus qu'une question de temps avant que Fabio Grosso ne débarque à l'OL. Le champion du monde 2006 devrait s'installer sur le banc à la place de Laurent Blanc dès la prochaine journée. Passé par Frosinone, l'international italien présente les capacités suffisantes pour s'imposer à Lyon selon de nombreux observateurs, à commencer par le journaliste Matteo Moretto, journaliste pour Relevo.

Révolution à l’OL, les coulisses sont dévoilées https://t.co/PVrhvBF517 pic.twitter.com/TEU12Mp8XC — le10sport (@le10sport) September 15, 2023

« Il a un style de jeu offensif et une manière d’entraîner bien défini »

« Grosso est vraiment très estimé par l’OL. Pour moi, il a été pris car il a des idées de jeu asse claires et fait pratiquer à ses équipes un football proactif » a-t-il confié. Des idées de jeu développées à Frosinone. « Il est parvenu à faire monter Frosinone en Serie A avec une équipe qui pratiquait un football réfléchi, pensé, étudié et entraîné. C’est un un technicien qui sait préparer son équipe durant la semaine mais capable également de gérer certaines pressions le week-end. Il a un style de jeu offensif et une manière d’entraîner bien défini » a lâché Moretto à Eurosport.

« Il peut réussir à Lyon »