Il annonce du lourd après ce transfert, le FC Nantes va le regretter

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Cet été, le FC Nantes a laissé filer Ludovic Blas au Stade Rennais pour environ 15M€. Les Canaris perdent donc leur meilleur joueur comme le rappelle Olivier Monterrubio qui prédit une grande réussite pour l’ancien joueur de Guingamp du côté des Rouge et Noir.

Passé par le Stade Rennais et le FC Nantes, entre autres, Olivier Monterrubio est parfaitement placé pour évoquer le cas de Ludovic Blas qui a quitté les Canaris cet été afin de rejoindre le Rouge et Noir qui ont déboursé 15M€ pour ce transfert. Et Olivier Monterrubio se montre assez optimiste.

Moterrubio s'enflamme pour Blas

« Il passe dans un club qui a d’autres ambitions que Nantes, où il était dans un cocon et en quelque sorte la star. Là, la star, c’est l’équipe, avec plus de concurrence. À lui de s’affirmer, de devenir une pièce essentielle, il en est capable. Doku avait cette vivacité, cette capacité à faire des différences sur deux-trois mètres, c’est un joueur de débordement », confie-t-il dans les colonnes de L’EQUIPE , avant de poursuivre.

«À lui de s’affirmer, de devenir une pièce essentielle, il en est capable»