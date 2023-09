PSG : Un transfert à 50M€, il dénonce un scandale

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Le PSG a finalement réussi à boucler le transfert Marco Verratti qui s’est engagé avec Al-Arabi pour environ 50M€, bonus compris. Mais cette opération fait grandement parler en raison du lien évident entre le club de la capitale et le Qatar. Une situation qui agace Javier Tebas qui n’hésite pas à s’en prendre une nouvelle fois au PSG.

Le transfert de Marco Verratti, qui a rejoint Al-Arabi pour 50M€, n'a pas fini de faire parler. Et pour cause, de nombreux observateurs soulignent le fait que les négociations aient facilitées grâce au lien évident entre le Qatar et le PSG. A l'image de Javier Tebas, toujours très remonté contre le PSG.

Tebas fracasse encore le PSG

« On peut faire comme en France, qui ne contrôle pas le PSG alors qu’ils vendent Verratti au Qatar pour plus de 40 millions d’euros ou je ne sais pas combien », lance le président de La Liga en conférence de presse avant d’en rajouter une couche.

«C’est ça le système que nous souhaitons ? Je ne crois pas»