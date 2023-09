Verratti quitte le PSG, il est déjà remplacé

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

C'est désormais officiel, Marco Verratti n'est plus un joueur du PSG. Le milieu de terrain italien s'est engagé avec Al-Arabi au Qatar, onze après son arrivée à Paris. Et alors qu'un hommage a été rendu à Verratti ce vendredi soir en marge du match contre l'OGC Nice, il aurait pu également assister à la perte de l'un de ses records.

Arrivé en toute discrétion durant l'été 2012, Marco Verratti va partir avec un hommage au Parc des Princes. En effet, quelques jours après sa signature à Al-Arabi, le milieu de terrain italien a été célébré dans l'enceinte du PSG avant le choc contre l'OGC Nice, comme l'a confirmé Luis Enrique en conférence de presse. « Marco sera là demain (vendredi) et recevra un hommage avant le match. Une opportunité pour tous les supporters de le saluer et le fêter. Ce sera un moment très spécial pour lui et sa famille », a révélé le coach parisien.

Marquinhos pourrait déjà battre un record de Verratti

Et c'était l'occasion pour Marco Verratti de voir l'un de ses anciens coéquipiers égaler un record. En effet, en cas de victoire du PSG contre l'OGC Nice, Marquinhos aurait égalé le record de succès pour un joueur sous les couleurs parisiennes. Pour l'instant, avec 295 victoires, Marco Verratti est seul détenteur de ce record. Mais Marquinhos, qui ne pointe qu'à une longueur de l'Italien ce vendredi soir, finira très rapidement par le battre.

D'autres pourraient rapidement tomber...

Ce n'est pas le seul record que Marquinhos pourrait subtiliser à Marco Verratti. En effet, l'Italien ne pointait qu'à 19 rencontres de Jean-Marc Pilorget, qui reste le joueur qui a disputé le plus de matches avec le PSG (435 matches entre 1975-1989), et aurait très probablement battu ce record s'il était resté. Un record qui semble désormais promis à Marquinhos qui compte déjà 411 apparitions avec le maillot du PSG.