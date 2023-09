Vente OM : L’annonce est imminente !

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Le feuilleton autour de la possible vente de l'OM a été relancé par un journaliste grec. George Tsanakas a évoqué des négociations très avancées entre Frank McCourt et des investisseurs saoudiens. Très actif sur ce dossier, Thibaud Vézirian a réagi à ces informations et laissé entendre que le club marseillais changerait prochainement de main.

Cela fait plusieurs années que les rumeurs sur la vente de l'OM fleurissent sur les réseaux sociaux, sans que rien ne bouge dans les faits. Mais depuis quelques semaines, quelques événements se sont produits au sein de la cité phocéenne. Comme annoncé par le 10Sport.com, des investisseurs saoudiens se sont rendus à Marseille en juin dernier pour prendre la température. Et à en croire George Tsanakas, cela aurait débouché sur des négociations, qui seraient sur le point d'aboutir.

McCourt - OM : Il annonce une catastrophe à 500M€ https://t.co/HUs8IM5NZX pic.twitter.com/DdoUlGczgd — le10sport (@le10sport) September 15, 2023

L'Arabie Saoudite sur le point de débarquer ?

« Les demandes de Frank McCourt sont toujours très élevées, mais l’Arabie Saoudite pousse fort. Les discussions continuent, nous sommes dans un mois crucial et des choses vont se passer. Actuellement, la vente de l’OM à l’Arabie Saoudite est bloquée. Les Saoudiens essayent de trouver un accord avec le propriétaire. Les discussions se déroulent chaque semaine entre les deux parties. L’Arabie Saoudite veut finaliser l’opération le plus vite possible afin d’avoir l’opportunité de construire une équipe forte de zéro » a confié le journaliste grec sur X. Et ce n'est pas Thibaud Vézirian qui dira le contraire.

« Ce sujet doit arriver bientôt à son terme »