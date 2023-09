Vente OM : Il annonce une surprise !

La rédaction

Très actif sur le dossier de la vente de l'OM, Thibaud Vézirian a remis une nouvelle pièce dans la machine. Selon le journaliste, l'avenir de Frank McCourt à la tête du club marseillais ne fait plus le moindre doute. Très prochainement, l'OM devrait passer sous pavillon saoudien. Voici les signes avant-coureurs de ce changement.

Comme l'avait annoncé le 10Sport.com en mai dernier, des émissaires saoudiens avaient débarqué à Marseille pour prendre la température. Il n'était pas encore question d'une vente de l'OM, même si Frank McCourt se montre à l'écoute. Mais depuis, les deux parties se seraient rapprochées. A en croire le journaliste grec George Tsanakas, les négociations ont débuté et seraient à un stade avancé. De son côté, Thibaud Vézirian affirme que l'OM passera sous pavillon saoudien prochainement.

« Il y aura un effet de surprise »

« On sait ce qui va arriver, de façon inéluctable » a-t-il déclaré sur Youtube . Selon lui, l'annonce pourrait être faite à n'importe quel moment. « La réalité, c’est qu’il y aura un petit effet de surprise, et comme pour Newcastle, du jour au lendemain, il faudra que ça devienne officiel » a confié Vézirian. Comme annoncé dans sa vidéo, les indices s'accumulent. La masse salariale, qui n'a jamais été aussi importante, serait l'une d'entre elles.

Les signes ne trompent pas