Il raccroche au nez de l'OM, l'anecdote sur ce transfert

Thibault Morlain

On ne s'en souvient pas forcément, mais Brice Samba, aujourd'hui gardien du RC Lens, a appartenu à l'OM par le passé. C'est en janvier 2013 qu'il rejoindre la Canebière en provenance du Havre. Un transfert qui aurait toutefois pu ne jamais se faire. En effet, Samba a raconté cette anecdote où il a raccroché au nez de l'OM.

Arrivé à l'OM en janvier 2013, Brice Samba restera au sein du club phocéen jusqu'à l'été 2017. Toutefois, son passage à Marseille ne restera clairement pas dans les mémoires, lui qui n'a joué que 5 matchs avec l'OM. Débarqué en provenance du Havre, Samba aurait d'ailleurs pu ne jamais rejoindre le sud de la France...

« Je me dis que c'est une blague d'un pote »

Pour Ouest France , Brice Samba a alors livré cette anecdote à propos de laquelle il a raccroché au nez de José Anigo, directeur sportif de l'OM de l'époque. « C'était fou ! Je crois que c'était vers le 26 ou le 27 décembre 2012 du coup. J'ai un numéro qui m'appelle, je décroche et on me dit, avec l'accent marseillais : « Oui bonjour c'est José Anigo ». Et moi je raccroche, je me dis que c'est une blague d'un pote, c'est sûr », avoue Samba.

« Dieu merci, ça s'est bien passé par la suite »