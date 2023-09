C'est l'enfer après l'OM, il en rajoute une couche

Thibault Morlain

Arrivé à l'OM en janvier 2013, Brice Samba quitte finalement le club phocéen à l'été 2017, arrivé au terme de son contrat. Libre, l'actuel gardien du RC Lens ne rebondit toutefois pas tout de suite dans un nouveau club. Samba a alors dû prendre son mal patience pour trouver un point de chute. Une attente qui a été un véritable enfer pour lui.

Dans un récent entretien pour So Foot , Brice Samba a raconté le calvaire vécu une fois qu'il a quitté l'OM. Aujourd'hui au RC Lens, il expliquait : « Les gens ne se rendent pas compte, mais quand ça se finit avec l’OM en 2017, je suis libre et je n’ai rien du tout. J’ai vraiment personne. (...) Ça a été la période la plus difficile de ma vie ».

Vente OM : La Ligue 1 tient son sauveur ! https://t.co/10p0jO5eIm pic.twitter.com/ufBFU7LUyP — le10sport (@le10sport) September 11, 2023

« Ça fait énormément réfléchir »

Ce lundi, pour Ouest France , Brice Samba en a rajouté une couche à propos de ce moment très compliqué dans sa carrière. L'ancien de l'OM avoue alors : « Se retrouver sans club, en ayant jamais pu montrer mes qualités, ça fait énormément réfléchir. Je n'avais plus personne. C'était très dur et heureusement qu'il y avait ma famille car cela aurait pu être compliqué ».

« C'était dur »