Vente OM : L’Arabie Saoudite vend la mèche ?

Pierrick Levallet

Cela fait un certain temps maintenant que des rumeurs circulent concernant le rachat de l'OM. L'Arabie Saoudite fait partie des candidats et pousse depuis plusieurs mois maintenant pour convaincre Frank McCourt. La tendance serait d'ailleurs en train de se confirmer, et le pays saoudien devrait parvenir à ses fins dans ce feuilleton.

Depuis de nombreux mois, voire années maintenant, la vente de l’OM fait couler beaucoup d’encre. Propriétaire du club phocéen, Frank McCourt pourrait bien céder la formation olympienne à l’Arabie Saoudite. Le pays saoudien fait le forcing depuis un certain temps maintenant dans ce dossier. La mèche serait d’ailleurs déjà vendue concernant l’issue de ce feuilleton.

La vente de l'OM agite le mercato

Sur les réseaux sociaux, l’homme d’affaires Moaid Mahjoub lâchait une véritable bombe. « L’Arabie saoudite va racheter le club français de Marseille » lançait-il sur Instagram ou encore LinkedIn . La tendance serait d’ailleurs en train de se confirmer peu à peu.

L'Arabie Saoudite va parvenir à ses fins

D’après les informations de Thibaud Vézirian, Moaid Mahjoub aurait fait savoir en privé qu’il n’était pas là pour dire n’importe quoi et que l’Arabie Saoudite allait bien racheter l’OM. D’autres hommes d’affaires saoudiens, également contactés en privé, ont indiqué que Moaid Mahjoub était très fiable et que s’il disait une chose, c’était la vérité. À suivre...