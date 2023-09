PSG : Le feuilleton Mbappé relancé grâce à l’Arabie saoudite ?

Thomas Bourseau

Kylian Mbappé n’est pas prêt de retrouver un certain calme. Son contrat au PSG expirera le 30 juin prochain. Et alors que le Real Madrid mènerait la danse, Liverpool devrait avoir son mot à dire en cas de transfert de Mohamed Salah en Arabie saoudite.

Lors de la dernière ligne droite du mercato saoudien, il a été question d’une volonté d’Al-Ittihad de recruter Mohamed Salah pour l’aligner aux côtés de Karim Benzema ou encore de N’Golo Kanté. Néanmoins, il n’en a rien été malgré les rumeurs d’une offre de 150M€ du club saoudien à Liverpool pour sa star offensive sous contrat jusqu’en 2025.

Nouvelle offensive d’Al-Ittihad à prévoir pour Salah ?

D’après The Athletic , Al-Ittihad n’aurait pas encore jeté l’éponge et serait susceptible de revenir à la charge lors du mercato hivernal ou bien au pire des cas à l’occasion de la session estivale des transferts de 2024. De quoi permettre au média de se projeter sur l’éventuel remplacement de Mohamed Salah à Liverpool, en prenant en considération l’option Kylian Mbappé.

Le PSG a choisi le remplacant de Mbappé, le verdict est déjà tombé https://t.co/FMyn36kZ8x pic.twitter.com/7eKbREIZxc — le10sport (@le10sport) September 11, 2023

Liverpool en force pour Mbappé avec la vente de Salah ?